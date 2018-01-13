Asrın transferi
İsveçli mega star için Beşiktaş ve Galatasaray arasında amansız yarış başladı.
Çizme'den yayılan bu haberin futbol dünyasında yarattığı heyecan sürerken dün de Galatasaray cephesinden benzer bir iddia geldi. Buna göre başkan Dursun Özbek 20 Ocak'taki kongre öncesinde camiaya, "İbrahimovic'le anlaştım" müjdesini vererek seçimi ezici çoğunlukla kazanmayı planlıyor. İbrahimovic'i transfer etmek hiç kolay değil ama görünen o ki Galatasaray da Beşiktaş da bunun için elinden geleni yapacak.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 06:27
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İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
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Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
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Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
Asrın transferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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