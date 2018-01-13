Asrın transferi

Türkiye'de ara transfer dönemi şimdilik sakin geçse de dünyayı sarsacak bir bomba her an patlayabilir. Bu sarsıntıya neden olacak isim, dünyanın en iyi birkaç golcüsünden biri olan'ten başkası değil. Türk futbolunun iki deviile'lı süper yıldız için düğmeye bastı.'ınoperasyonunu ilk olarak önceki günmedyası açığa çıkardı.yayılan bu haberin futbol dünyasında yarattığı heyecan sürerken dün decephesinden benzer bir iddia geldi. Buna göre başkan20 Ocak'taki kongre öncesinde camiaya, "İbrahimovic'le anlaştım" müjdesini vererek seçimi ezici çoğunlukla kazanmayı planlıyor. İbrahimovic'i transfer etmek hiç kolay değil ama görünen o kidada bunun için elinden geleni yapacak.