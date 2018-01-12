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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Keyifler yerinde

    Keyifler yerinde

    ’ın kampında renkli görüntüler yaşanıyor

    İkinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren 'ta yüzler gülüyor... Dün sabah yapılan antrenmanın son bölümünde 6 takım halinde değişmeli minik kale maçlar yapıldı. Portekizli yıldız , Vida ve Oğuzhan'ın takımı turnuvayı kazanırken, karşılaşmanın son bölümleri ve kazanan takımın sevinç gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Bu arada siyah-beyazlıların dün sabahki kondisyon ve dayanıklılık ağırlıklı idmanının ardından Anderson Talisca, Alvaro Negredo, Orkan Çınar, , ve , ekstra şut çalışması yaptı. Dört günden bu yana idmanlara katılmayan Brezilyalı oyuncu Adriano ise takımla birlikte çalıştı.

    İmza dağıttılar
    Beşiktaşlı futbolcular, dünkü idmanın bitiminde saha kenarına giderek, kendilerini izleyen siyah-beyazlılara imza dağıttılar. İdmanı takip eden Fethiye Beşiktaş Futbol Okulu öğrencileri bol bol imza topladı.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:38
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