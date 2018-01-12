Ibrahimovic bombası
Beşiktaş rekor fiyata İngiltere’ye sattığı Cenk Tosun’un yerini dünyaca ünlü İsveçli süperstarla doldurmak için harekete geçti Yönetim, İbra’nın menajeri Mino Raiola ile pazarlıklara başladı
Cenk Tosun'un Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak Everton'a satan Beşiktaş, gözünü dünyaca ünlü yıldız Zlatan İbrahimovic'e dikti. İtalya'da çıkan haberlere göre Beşiktaş yönetimi, Manchester United'ın İsveçli yıldızı İbrahimovic'in menajeri Mino Raiola ile görüştü. Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle 7 maçta forma giyip 1 gol atabilen yıldız futbolcunun İngiltere'den ayrılacağının konuşulduğu bugünlerde Beşiktaş'ın bu girişimi futbol dünyasında bomba etkisi yarattı.
İTALYAN MEDYASI YAZDI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı yönetimin Cenk'in yerine dünya standartlarında bir oyuncu almak istediğini vurgulayan İtalyan medyası, siyah-beyazlı takımın İbrahimovic için nabız yokladığını ileri sürdü. Kulübe yakın kaynaklar da Beşiktaşlı yöneticiler ile Raiola arasında bir görüşme olduğunu doğruladı. Beşiktaş yönetiminin, Mino Raiola'ya kulübün projelerini ve hedeflerini aktardığı bildirildi.Golcüsü Cenk Tosun'u Everton'a gönderen Beşiktaş, forvet hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.
Tuttomercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek için nabız yokladı.
Siyah Beyazlılar'ın transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için Zlatan'ın menajeri Mino Raiola ile temasa geçtiği öğrenildi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:30
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Sosa için ödeme yapılacak
Toplam 9
Yorum
TS Bunun faydasini ben göremiyorum fakat Riza hoca'nin bildikleri vardir. Ikinci yarida yükselise gececegine inaniyorum.Insallah Yusuf kesilmez
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Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 2
Yorum
MAVIS Baskan dursun ozbek bize Remy konoplanka emre mor alin
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
TS Adam sakatliktan sonra futbolu birakti. Sen ne konusuyorsun ya?
Ibrahimovic bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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