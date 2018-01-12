Ibrahimovic bombası

Cenk Tosun'un Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak Everton'a satan Beşiktaş, gözünü dünyaca ünlü yıldız Zlatan İbrahimovic'e dikti. İtalya'da çıkan haberlere göre Beşiktaş yönetimi, Manchester United'ın İsveçli yıldızı İbrahimovic'in menajeri Mino Raiola ile görüştü. Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle 7 maçta forma giyip 1 gol atabilen yıldız futbolcunun İngiltere'den ayrılacağının konuşulduğu bugünlerde Beşiktaş'ın bu girişimi futbol dünyasında bomba etkisi yarattı.



İTALYAN MEDYASI YAZDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı yönetimin Cenk'in yerine dünya standartlarında bir oyuncu almak istediğini vurgulayan İtalyan medyası, siyah-beyazlı takımın İbrahimovic için nabız yokladığını ileri sürdü. Kulübe yakın kaynaklar da Beşiktaşlı yöneticiler ile Raiola arasında bir görüşme olduğunu doğruladı. Beşiktaş yönetiminin, Mino Raiola'ya kulübün projelerini ve hedeflerini aktardığı bildirildi.Golcüsü Cenk Tosun'u Everton'a gönderen Beşiktaş, forvet hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.

Tuttomercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek için nabız yokladı.

Siyah Beyazlılar'ın transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için Zlatan'ın menajeri Mino Raiola ile temasa geçtiği öğrenildi.



