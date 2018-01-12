;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ibrahimovic bombası

    Ibrahimovic bombası

    rekor fiyata İngiltere’ye sattığı ’un yerini dünyaca ünlü İsveçli süperstarla doldurmak için harekete geçti Yönetim, İbra’nın menajeri Mino Raiola ile pazarlıklara başladı

    Cenk Tosun'un Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak Everton'a satan Beşiktaş, gözünü dünyaca ünlü yıldız Zlatan İbrahimovic'e dikti. İtalya'da çıkan haberlere göre yönetimi, Manchester United'ın İsveçli yıldızı İbrahimovic'in menajeri Mino Raiola ile görüştü. Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle 7 maçta forma giyip 1 gol atabilen yıldız futbolcunun İngiltere'den ayrılacağının konuşulduğu bugünlerde Beşiktaş'ın bu girişimi futbol dünyasında bomba etkisi yarattı.

    İTALYAN MEDYASI YAZDI
    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı yönetimin Cenk'in yerine dünya standartlarında bir oyuncu almak istediğini vurgulayan İtalyan medyası, siyah-beyazlı takımın İbrahimovic için nabız yokladığını ileri sürdü. Kulübe yakın kaynaklar da Beşiktaşlı yöneticiler ile Raiola arasında bir görüşme olduğunu doğruladı. Beşiktaş yönetiminin, Mino Raiola'ya kulübün projelerini ve hedeflerini aktardığı bildirildi.Golcüsü 'u Everton'a gönderen Beşiktaş, forvet hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.

    Tuttomercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek için nabız yokladı.

    Siyah Beyazlılar'ın transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için Zlatan'ın menajeri Mino Raiola ile temasa geçtiği öğrenildi.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ibrahimovic bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN