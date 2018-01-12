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    12 Ocak 2018, Cuma
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    ve korkuttu

    Pepe ve Tosic korkuttu

    Portekizli yıldızın sol kalça, ’in sağ baldır adelelerinde zorlanmaya bağlı kanama ve ödem tespit edildi

    Beşiktaş'ın kampında siyah-beyazlı iki yıldız oyuncunun sakatlığı teknik heyeti korkuttu. Sakatlık geçiren Pepe ve Tosic'in yapılan tetkikleri sonucunda; 'nin sol kalça adalesinde (Gluteus Minimus) ve Tosic'in sağ baldır adalesinde (Soleus) zorlanmaya bağlı kanama ve ödem tespit edildi. Sağlık ekibi tarafından tedavileri yapılan oyuncuların tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı salonda ve havuzda çalışmalarına devam edeceği belirtildi. İki yıldız oyuncu da hafta başında takıma dahil olacak.

    Bugün rakip Skenderbeu
    Siyah-beyazlılar, Antalya kampının son gününde bugün Skenderbeu ile karşı karşıya gelecek. Arnavutluk ekibiyle kamp yapılan otelin sahasında oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak ve TV'den yayınlanmayacak.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:40
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