Tadını çıkaracağız
“Devler Ligi’nde rakibimizin Bayern Münih olmasına hiç üzülmedim, hayal kırıklığı da yaşamadım. Takım olarak bu eşleşmenin keyfini yaşayacağız”
AHTAPOT LAKA BINI SEVDiM
Kendisine takılan Ahtapot lakabının hoşuna gittiğini belirten tecrübeli futbolcu, ligin ilk yarısı hakkında şunları söyledi: "İşler bizim için iyi gitti. Bu takım başarılar için oluşmuş bir takım. Bu sezonda değişen çok bir şey yok. Hatta daha da güçlüyüz, daha iyi bir takımız. Sezonun ilk yarısında beklediğimiz kadar puan toplayamadık ama üçüncü şampiyonluk için iyi futbolculara sahibiz ve iyi performanslar göstererek hedefe ulaşacağız."
YENi SERi YAKALAMALIYIZ
Atiba, Beşiktaş'ın ilk yarıda çok puan kaybı yaşamasıyla ilgili olarak du şu yorumu yaptı: Tabii ki çok puan kaybettik daha iyi performanslar gösterebilirdik. Bir çok maçta erken gol bulabilseydik farklı sonuçlar oluşurdu. Maç takvimi çok yoğundu ama bu bahane olamaz. Her maç sahaya en iyisini koymalıyız. Doğru mantaliteyle ikinci yarıda daha iyi olacağız. İkinci yarıda galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor. Bunu yapınca işler daha iyiye gidecek.
Larin potansiyeli yüksek bir isim
SİYAH-beyazlıların Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba, vatandaşı Cyle Larin hakkında da şöyle konuştu: "Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Genç ama tecrübe kazandı. Hızlı, güçlü, etkili ve yetenekli bir forvet. Kanada Milli Takımı ve MLS'de iyi tecrübeler edindi. Onu gayet iyi tanıyorum, hatta ben de alınmasını isterim ama kararı yetkililer verir."
40 yaşına kadar oynamam zor!
Şu anda 35 yaşında olduğunu ama 40 yaşına kadar oynamasının da zor olduğunu belirten Atiba "Kariyer planlamamda son 2 yıl Kanada'da oynama düşüncem var. Ancak Beşiktaş ailem ve önceliğim burası. Hayatıma gün gün bakıyorum. Her günün tadını çıkarmaya çalışıyorum. Önümüzdeki günler ne gösterecek bilmiyorum, göreceğiz" diye konuştu.
Kadromuz ve oyun yapımız değişti
Atiba, ilk şampiyonluktaki kadro yapılarının çok değiştiğini söyledi. Kanadalı yıldız, "Bu sene çok orta yapıyoruz, geniş alan yaratıyoruz. Oyuncu tipinin değişmesi, oyun yapımızı da değiştirdi. Kendime iyi bakmaya mecburum, elbette yorulduğum zamanlar oluyor. İyi dinlenerek ve iyi beslenerek üst düzey futbol oynamaya devam etmeye çalışıyorum" dedi.
Liderle aralarında 6 puan fark olduğunu belirten Atiba, "Hem Devler Ligi'nde, hem de şampiyonluk yarışında önemli rakiplerimiz var. Zor geçecek ama özgüveni, kalitesi, tecrübesi yüksek ekibiz, yine şampiyon olacağız" dedi.
Cenk, şapkadan tavşan çıkartır!
Kanadalı yıldız Atiba, Everton'a transfer olan Cenk Tosun'a da övgüler yağdırdı. Tecrübeli oyuncu, Cenk'in İngiltere'ye gitmesi için, "Tabii ki çok iyi bir oyuncuyu kaybettik. Çok çalıştı ve çok gelişti. İstatistikleri ortada. Çok iyi bir golcü, olağanüstü bir bitirici. Şapkadan tavşan çıkaran bir oyuncu diyebiliriz. İngiltere'ye gitti ve hayalini gerçekleştirdi. Yaşamı ve kariyeri adına iyi bir adım attı. Premier Lig, fiziksel olarak zor ve yoğun bir lig. İyi bir başlangıç yaparsa gerisinin geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:14
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Sosa için ödeme yapılacak
Toplam 9
Yorum
TS Bunun faydasini ben göremiyorum fakat Riza hoca'nin bildikleri vardir. Ikinci yarida yükselise gececegine inaniyorum.Insallah Yusuf kesilmez
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Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 2
Yorum
MAVIS Baskan dursun ozbek bize Remy konoplanka emre mor alin
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
TS Adam sakatliktan sonra futbolu birakti. Sen ne konusuyorsun ya?
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