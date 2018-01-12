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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Cumartesi sahada

    Cumartesi sahada
    'un 'teki ilk sınavı, Tottenham-Everton karşılaşması, cumartesi akşamı Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak. Cenk'in de forma giymesi beklenen zorlu mücadele cumartesi günü S Sport'tan canlı olarak ekranlara gelecek.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
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