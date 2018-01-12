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    12 Ocak 2018, Cuma
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    , kondisyon çalıştı

    Beşiktaş, kondisyon çalıştı

    , 'in 2. yarı kamp çalışmalarına 'nın Belek bölgesi Gloria Sports Arena’da bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    , kamp çalışmalarını saat 17.00'de oynayacağı Skenderbeu hazırlık maçı ile tamamlayacak ve özel uçakla İstanbul'a dönecek.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:15
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