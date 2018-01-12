Beşiktaş, kondisyon çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. yarı kamp çalışmalarına Antalya'nın Belek bölgesi Gloria Sports Arena’da bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, kamp çalışmalarını saat 17.00'de oynayacağı Skenderbeu hazırlık maçı ile tamamlayacak ve özel uçakla İstanbul'a dönecek.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:15
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G.Saray, Muslera'nın yedeğini buldu
Toplam 1
Yorum
gs'li çok iyi olur çünkü yedek kaleci eray varya vallahi billahi halı saha maçında kalecimiz olamaz :D nasıl oynuyor gs de aklım almıyo..!
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Elden kaçıyorlar
Toplam 7
Yorum
borego fener amatör ligden topçu bile alamaz. aziz yıldırım bütün parayı sakat van persie için harcadı.
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Bermuda üçgeni
Toplam 4
Yorum
kartal Aatıf enkötü zamanında dahi ozandan daha iyidir,Yeterli şans verilmedi,dogru yerde oynatılmadı,korkak savunma futbolunda kaybedildi.
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