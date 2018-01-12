Beşiktaşlı yıldız Türkiye'den ayrıldı
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Ukraynalı kaleci Denys Boyko, yurt dışına gitti.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:42
-
Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 16
Yorum
İZMİR YUNANİTAN SAVUNMA FUTBOLU DEDİĞİNİZ TAKTİKLE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU SAVUNMA VE HÜCUM FUTBOLU AYNI ANDA OYNUYOR TAKIMLAR ....
-
Rakamlar ‘Cenk’ diyor!
Toplam 3
Yorum
ERDALL Negredo ile gol sayısı artacak,Beşiktaş daha etkili olacaktır.
-
Beşiktaş'tan Moussa Sow açıklaması
Toplam 2
Yorum
MNK İSTEDİGİNİ ALIO BUNLAR SANIRIM TOPLAYIN TOPLAYIN COPÇULER
Beşiktaşlı yıldız Türkiye'den ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.