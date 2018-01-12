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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Beşiktaşlı yıldız Türkiye'den ayrıldı

    Beşiktaşlı yıldız Türkiye'den ayrıldı

    'ta forma şansı bulamayan Ukraynalı kaleci , yurt dışına gitti.

    Antalya kampına götürülmemesinin ardından başka bir takıma transferi konuşulan Boyko, Atatürk Havalimanı'nda yurt dışına çıkarken görüntülendi. 'Takımdan ayrılacak mısın?' sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını veren Ukraynalı file bekçisi, tatile gittiğini söyledi.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:42
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