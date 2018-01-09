;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Milan'dan Beşiktaşlı yıldıza kanca

    Milan'dan Beşiktaşlı yıldıza kanca

    basını, İtalyan kulüplerinden Milan’ın Oğuzhan için devreye girdiğini yazdı. Gazeteler yıldız oyuncu için Çizme kulübünün 10-15 milyon ’yu gözden çıkardığını öne sürdü

    'ın yıldız oyuncusu için basınından bir iddia ortaya atıldı. Gazeteler Milan'ın yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını çalacağını yazdı.

    TRANSFER BİTEBİLİR
    Gazeteler Milan'ın Oğuzhan için 10-15 milyon 'luk bir rakamı gözden çıkardığını duyurarak bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu okurlarına duyurdu.

    YAKINDA SÖZLEŞMEM AÇIKLANIR
    Belek' te çalışmalarını sürdüren Oğuzhan kulübüyle sözleşmesi konusunda bir sorun yaşamadığını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Burası benim evim. Başkan gerekeni söyledi. Yakında sözleşmem açıklanır" dedi.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milan'dan Beşiktaşlı yıldıza kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN