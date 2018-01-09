Milan'dan Beşiktaşlı yıldıza kanca
Çizme basını, İtalyan kulüplerinden Milan’ın Oğuzhan için devreye girdiğini yazdı. Gazeteler yıldız oyuncu için Çizme kulübünün 10-15 milyon Euro’yu gözden çıkardığını öne sürdü
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup için Çizme basınından bir iddia ortaya atıldı. Gazeteler Milan'ın yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını çalacağını yazdı.
TRANSFER BİTEBİLİR
Gazeteler Milan'ın Oğuzhan için 10-15 milyon Euro'luk bir rakamı gözden çıkardığını duyurarak bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu okurlarına duyurdu.
YAKINDA SÖZLEŞMEM AÇIKLANIR
Belek' te çalışmalarını sürdüren Oğuzhan kulübüyle sözleşmesi konusunda bir sorun yaşamadığını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Burası benim evim. Başkan gerekeni söyledi. Yakında sözleşmem açıklanır" dedi.
TRANSFER BİTEBİLİR
Gazeteler Milan'ın Oğuzhan için 10-15 milyon Euro'luk bir rakamı gözden çıkardığını duyurarak bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu okurlarına duyurdu.
YAKINDA SÖZLEŞMEM AÇIKLANIR
Belek' te çalışmalarını sürdüren Oğuzhan kulübüyle sözleşmesi konusunda bir sorun yaşamadığını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Burası benim evim. Başkan gerekeni söyledi. Yakında sözleşmem açıklanır" dedi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 08:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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