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    09 Ocak 2018, Salı
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    Balotelli kapışması

    Balotelli kapışması

    Beşiktaş’ta Başkan Orman ile teknik direktör Güneş, İtalyan forvet hakkında ortak noktada buluşamıyorlar

    Beşiktaş'ta şu günlerde forvet konusunda büyük bir kararsızlık yaşanıyor. Kanadalı forvet Larin'i 'yatırım' transferi olarak gören siyah-beyazlılar, Cenk'in yerini dolduracak daha tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Bu isimlerin başında da geliyor. Teknik direktör , İtalyan forveti 3'üncü kez veto ederken; başkan Fikret Orman ise bu kez kafaya koydu, Balotelli'yi getirecek. Fransa'da kazandığı 3 milyon 950 bin euro'ya siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olan Balotelli için bonservis ödenmeyecek olması ise Başkan'ın heyecanını artırdı.

    Başkan Orman, tecrübeli teknik adamın önüne bir yandan Balotelli'nin istatistiklerini koyarken; diğer yandan da Mario Gomez'den, Vincent Aboubakar'dan, van Persie'den ve Gomis'ten daha ucuza oynayacağını anlatıyor. Öte yandan da İtalyan golcünün herhangi çıkaracağı kötü bir olayda sözleşmesini tek taraflı feshetmeye bile hazır olduğunu söylüyor. Başkan'ın son kozu da taraftar. Siyah-beyazlı taraftarların da Balotelli'yi daha gelmeden bağrına basmasından bahsedip duruyor.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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