Balotelli kapışması
Beşiktaş’ta Başkan Orman ile teknik direktör Güneş, İtalyan forvet hakkında ortak noktada buluşamıyorlar
Beşiktaş'ta şu günlerde forvet konusunda büyük bir kararsızlık yaşanıyor. Kanadalı forvet Larin'i 'yatırım' transferi olarak gören siyah-beyazlılar, Cenk'in yerini dolduracak daha tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Bu isimlerin başında da Mario Balotelli geliyor. Teknik direktör Şenol Güneş, İtalyan forveti 3'üncü kez veto ederken; başkan Fikret Orman ise bu kez kafaya koydu, Balotelli'yi getirecek. Fransa'da kazandığı 3 milyon 950 bin euro'ya siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olan Balotelli için bonservis ödenmeyecek olması ise Başkan'ın heyecanını artırdı.
Başkan Orman, tecrübeli teknik adamın önüne bir yandan Balotelli'nin istatistiklerini koyarken; diğer yandan da Mario Gomez'den, Vincent Aboubakar'dan, van Persie'den ve Gomis'ten daha ucuza oynayacağını anlatıyor. Öte yandan da İtalyan golcünün herhangi çıkaracağı kötü bir olayda sözleşmesini tek taraflı feshetmeye bile hazır olduğunu söylüyor. Başkan'ın son kozu da taraftar. Siyah-beyazlı taraftarların da Balotelli'yi daha gelmeden bağrına basmasından bahsedip duruyor.
Başkan Orman, tecrübeli teknik adamın önüne bir yandan Balotelli'nin istatistiklerini koyarken; diğer yandan da Mario Gomez'den, Vincent Aboubakar'dan, van Persie'den ve Gomis'ten daha ucuza oynayacağını anlatıyor. Öte yandan da İtalyan golcünün herhangi çıkaracağı kötü bir olayda sözleşmesini tek taraflı feshetmeye bile hazır olduğunu söylüyor. Başkan'ın son kozu da taraftar. Siyah-beyazlı taraftarların da Balotelli'yi daha gelmeden bağrına basmasından bahsedip duruyor.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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