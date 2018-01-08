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    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’ye güldü

    Van Persie’ye güldü
    Fikret Orman kendisine yöneltilen "Van Persie'nin bonservisi yok, düşünür müsünüz?" sorusuna gülerek "Teşekkür ederim" yanıtı verdi. Cenk'in transfer görüşmelerinde Everton'ı inim inim inletmediğini söyledi.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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