Siyah beyazlı ekibin başkanlığına geldiği günden bu yana yaptığı transferlerle dikkat çeken, bu transferlerin çoğunu da bonservis ödemeyen Fikret Orman ve yönetimi son yıllarda yapılan futbolcu satışlarıyla da Kartal'ın ekonomisini adeta uçuşa geçirdi.

En son Cenk Tosun'u 22 milyon euro + bonuslar olarak rekor bir ücretle Premier Lig ekibi Everton'a satan Beşiktaş son 5 yılda gerçekleştirdiği başarılı transfer hamleleri sayesinde kar yapan tek Türk kulübü oldu.







Bu süre zarfında Fikret Orman ve yönetimi satılan oyunculardan kasasına 53.4 milyon euro gibi hatırı sayılır bir meblağ koyarken Cenk Tosun transferi sonrası bu rakam bir anda 75.4 milyon euro'ya yükseldi.

5 yıllık veriler göz önüne alındığında Beşiktaş 8.04 milyon euro kara geçerken siyah beyazlı ekibin ezeli rakiplerinden Galatasaray için bu rakam -100.57 milyon, Fenerbahçe için -71.05 milyon ve Trabzonspor için -39.23 milyon euro oldu.