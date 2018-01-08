;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tek kar yapan takım !

    Tek kar yapan takım <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>!

    'u İngiliz ekibi Everton'a rekor ücretle satan , son 5 senede kar yapan tek Türk takımı oldu.

    Siyah beyazlı ekibin başkanlığına geldiği günden bu yana yaptığı transferlerle dikkat çeken, bu transferlerin çoğunu da bonservis ödemeyen ve yönetimi son yıllarda yapılan futbolcu satışlarıyla da Kartal'ın ekonomisini adeta uçuşa geçirdi.

    En son 'u 22 milyon euro + bonuslar olarak rekor bir ücretle Premier Lig ekibi Everton'a satan son 5 yılda gerçekleştirdiği başarılı hamleleri sayesinde kar yapan tek Türk kulübü oldu.



    Bu süre zarfında ve yönetimi satılan oyunculardan kasasına 53.4 milyon euro gibi hatırı sayılır bir meblağ koyarken transferi sonrası bu rakam bir anda 75.4 milyon euro'ya yükseldi.

    5 yıllık veriler göz önüne alındığında 8.04 milyon euro kara geçerken siyah beyazlı ekibin ezeli rakiplerinden Galatasaray için bu rakam -100.57 milyon, Fenerbahçe için -71.05 milyon ve Trabzonspor için -39.23 milyon euro oldu.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tek kar yapan takım ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN