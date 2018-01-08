Fotomaç Yazarı Turgay Demir, Beşiktaş'ın Kanadalı forvet Cyle Larin ile her konuda anlaşmaya vardığını açıkladı ve Larin artık Beşiktaş'ın oyuncusu dedi. Vida transferindeki sürece benzer bir görüşmenin gerçekleştiğini belirten Demir, "Ya 500 bin euro'ya transfer bitmeden gelecek ya da transfer bittikten sorna bedava gelecek" dedi. Larin'in 45 gün sonra serbest kalacağını belirten Turgay Demir, "Bizim transfer dönemimize yetişmiyor. Orlando City, 500 bin euro'yu kabul etmiyor. Beşiktaş oyuncuyla anlaştı. En kötü bu oyuncu şubat ayında serbest kaldığında Beşiktaş'a gelecek ama oynayamayacak" dedi.