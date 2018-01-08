"Larin artık Beşiktaş'ın oyuncusu"
Fotomaç Yazarı Turgay Demir, Beşiktaş'ın Kanadalı forvet Cyle Larin ile her konuda anlaşmaya vardığını açıkladı ve Larin artık Beşiktaş'ın oyuncusu dedi. Vida transferindeki sürece benzer bir görüşmenin gerçekleştiğini belirten Demir, "Ya 500 bin euro'ya transfer bitmeden gelecek ya da transfer bittikten sorna bedava gelecek" dedi. Larin'in 45 gün sonra serbest kalacağını belirten Turgay Demir, "Bizim transfer dönemimize yetişmiyor. Orlando City, 500 bin euro'yu kabul etmiyor. Beşiktaş oyuncuyla anlaştı. En kötü bu oyuncu şubat ayında serbest kaldığında Beşiktaş'a gelecek ama oynayamayacak" dedi.
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş, B. Münih'le oynamadan açıkladılar!
- Kasım ayında ilk 10'da 3 Türk kulübü!
- Şenol Güneş ilk idmanda Vida'yı...
- 17 haftada gol öncesi en fazla pas yapan takımlar!
- Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımları! 4 Türk kulübü listede
- Bayern Münih eşleşmesi sonrası sosyal medya yıkıldı
- Dünya bu çocuğu konuşuyor
- Beşiktaş 3-0 Galatasaray 'caps'leri
"Larin artık Beşiktaş'ın oyuncusu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.