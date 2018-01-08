CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    video
    Videoyu Daralt

    "Larin artık Beşiktaş'ın oyuncusu"

    Fotomaç Yazarı Turgay Demir, Beşiktaş'ın Kanadalı forvet Cyle Larin ile her konuda anlaşmaya vardığını açıkladı ve Larin artık Beşiktaş'ın oyuncusu dedi. Vida transferindeki sürece benzer bir görüşmenin gerçekleştiğini belirten Demir, "Ya 500 bin euro'ya transfer bitmeden gelecek ya da transfer bittikten sorna bedava gelecek" dedi. Larin'in 45 gün sonra serbest kalacağını belirten Turgay Demir, "Bizim transfer dönemimize yetişmiyor. Orlando City, 500 bin euro'yu kabul etmiyor. Beşiktaş oyuncuyla anlaştı. En kötü bu oyuncu şubat ayında serbest kaldığında Beşiktaş'a gelecek ama oynayamayacak" dedi.

    Etiketler:
    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    08 Ocak 2018, Pazartesi
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu
    • 0
    • 1


    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Larin artık Beşiktaş'ın oyuncusu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle