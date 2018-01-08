Oğuzhan'dan sözleşme müjdesi!
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğuzhan, Beşiktaş'la sezon sonu bitecek olan sözleşmesiyle ilgili de konuştu ve şu ifadeleri kullandı: ''Sözleşme konusunda sorun yaşamam. Burası benim evim, yuvam. Kulübümüz de yakında resmi açıklamayı yapar zaten. Avrupa hedefim var ancak kendimi şartlamıyorum. Ben burada da çok mutluyum. Sözleşme ile ilgili başkanımız ve kulübümüz yakın zamanda açıklama yapar. Türkiye'den başka bir takımla görüşmek gibi bir şey söz konusu olamaz.
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- 17 haftada gol öncesi en fazla pas yapan takımlar!
- Beşiktaş'ın transfer hedefleri!
- Sosyal medyada Cenk Tosun çılgınlığı!
- 2017 yılı UEFA sıralaması
- Fikret Orman'ın bonservissiz yıldızları
- İşte Cenk Tosun'un İngiltere'deki yeni evi
- Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımları! 4 Türk kulübü listede
- UEFA Kulüpler Sıralaması (8 Aralık 2017)
Oğuzhan'dan sözleşme müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.