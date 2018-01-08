Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğuzhan, Beşiktaş'la sezon sonu bitecek olan sözleşmesiyle ilgili de konuştu ve şu ifadeleri kullandı: ''Sözleşme konusunda sorun yaşamam. Burası benim evim, yuvam. Kulübümüz de yakında resmi açıklamayı yapar zaten. Avrupa hedefim var ancak kendimi şartlamıyorum. Ben burada da çok mutluyum. Sözleşme ile ilgili başkanımız ve kulübümüz yakın zamanda açıklama yapar. Türkiye'den başka bir takımla görüşmek gibi bir şey söz konusu olamaz.