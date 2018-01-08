Orman, Güneş ile ne konuştu?
Fotomaç Yazarı Turgay Demir, Beşiktaş'ın Antalya kampında bu sabah yaşananları anlattı. Başkan Fikret Orman ile Şenol Güneş arasındaki görüşmenin detaylarını aktaran Demir, "O güne kadar hoca en gergin gününü yaşıyordu buradaki. Hocanın basın toplantısında bahsettiği bir konu vardı önce ödemeler yapılsın diye. Para krizi vardı. Hoca moralsizdi takımın da görüntüsü iyi değildi. Başkan da sabahın kör şafağında hocaya söz verdi. Hocanın keyfi ondan sonra yerine geldi. Yoksa bu kamp zor biterdi" dedi.
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