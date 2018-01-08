Antrenmanı Fikret Orman da izledi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da siyah-beyazlıların kamp yaptığı Antalya'da bugün yapılan antrenmanı izledi. Saha kenarına kadar gelerek teknik direktör Şenol Güneş'le bir süre konuşan Fikret Orman, hızlıca saha kenarından ayrıldı. Cyle Larin'le siyah-beyazlıların anlaştığı haberlerinin gündeme bomba gibi düştüğü gün yapılan bu görüşmede ne konuşulduğu merak konusu olurkan Aspor canlı yayınında Beşiktaş'taki son gelişmeleri değerlendiren Turgay Demir ve Hakan Gündoğar, kamp süresince ilk kez Şenol Güneş'i bu kadar gergin gördüklerini belirtti.