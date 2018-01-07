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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Bonservis rekoru kırdı

    Bonservis rekoru kırdı

    Everton’a transfer olan , Türkiye’den yurt dışına ‘en yüksek bedelle satılan futbolcu’ unvanını aldı

    'tan 22 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan , Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçti. Cenk, F.Bahçe'den 2015 yılında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El-Ehli'ye 16 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Moussa Sow'un rekorunu ele geçirdi. Bu transferle Cenk ayrıca, Başakşehir'den sezon başında İtalya ligi ekibi Roma tarafından 13,4 milyon avro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder'in elinde olan "en fazla bonservis ödenen yerli oyuncu" rekorunu da kırdı.

    EN GÜZEL GOLLER ONUN
    Cenk Tosun'un Avrupa'da dikkati çekmesinin en önemli faktörü ise attığı şık goller oldu. Siyahbeyazlı oyuncunun geçen sezon Vodafone Park'ta 3-3 sona eren Benfica maçında attığı ilk gol, UEFA'nın düzenlediği anket sonucunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamalarında geçen yıl atılan en iyi gol olarak seçildi. Cenk'in bu sezon Porto deplasmanında uzaktan attığı gol de aynı şekilde en iyi gol olarak birinciliğe layık görüldü.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:49
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