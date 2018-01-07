Bonservis rekoru kırdı
Everton’a transfer olan Cenk Tosun, Türkiye’den yurt dışına ‘en yüksek bedelle satılan futbolcu’ unvanını aldı
EN GÜZEL GOLLER ONUN
Cenk Tosun'un Avrupa'da dikkati çekmesinin en önemli faktörü ise attığı şık goller oldu. Siyahbeyazlı oyuncunun geçen sezon Vodafone Park'ta 3-3 sona eren Benfica maçında attığı ilk gol, UEFA'nın düzenlediği anket sonucunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamalarında geçen yıl atılan en iyi gol olarak seçildi. Cenk'in bu sezon Porto deplasmanında uzaktan attığı gol de aynı şekilde en iyi gol olarak birinciliğe layık görüldü.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:49
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 32
Yorum
hakan temur fatih Terim türk futbolununaziz yıldırımıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
Yorum
mmm takım bitikkk
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