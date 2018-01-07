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    07 Ocak 2018, Pazar
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    'ta sakatlık şoku

    Beşiktaş'ta sakatlık şoku

    Siyah-beyazlılarda sakatlanan Tosic, antrenmanı yarıda bıraktı

    , sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günün ikinci ve son antrenmanını gerçekleştirdi.

    Teknik direktör yönetiminde ısınma hareketleri ve istasyon koşuları ile başlayan antrenman, dar alanda pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti. Siyah-beyazlı oyuncular, yarı sahada yaptıkları minyatür ve çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

    Çift kale maçı kazanan takım, basın mensuplarına poz verdi. Kaybeden takımda yer alan Ricardo Quaresma'nın da fotoğrafa girmek istemesi dikkati çekti.

    Jeremain Lens, Alvaro Negredo, Orkan Çınar, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Quaresma, antrenmanın son bölümünde şut çalıştı.

    Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu , sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Tosic, sağ bacağına buz tedavisi uygulanmasının ardından idmandan ayrıldı.

    Öte yandan, minyatür kale maçta Caner Erkin ile Babel arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Babel'in çektiği sert şutta topun kale önünde bacağına isabet etmesine sinirlenen Caner, Hollandalı oyuncuya tepki gösterdi.

    Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:36
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