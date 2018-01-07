Balotelli çıldırmış!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Balotelli için 6 aylığına istenen 6 milyon Euro’yu duyunca adeta dudağı uçukladı!
Gittiği her takımda çıkardığı sorunlarla gündemden düşmeyen 27 yaşındaki futbolcuya bu parayı verecek bir kulüp olmadığını düşünen Fikret Orman'ın yönetici arkadaşlarına, "İstedikleri rakam resmen çılgınlık" diye dert yandığı öğrenildi.
OLAYSIZ GÜNÜ GEÇMİYOR
Özellikle disiplin sorunu nedeniyle eleştirilen Balotelli'nin şu ana kadar karıştığı olaylardan bazıları şunlar:
* Penceresinden havai fişek atmaya çalışırken banyoyu yaktı.
* Maçtan iki gün önce bir striptiz kulübünde yakalandı.
* İdman çıkışı takımın altyapı oyuncularına dart atarken yakalandı.
* Toplam 10 bin dolardan fazla hatalı park cezası ödedi, arabasına 27 kez el kondu.
* Inter forması giyerken ezeli rakibi Milan formasıyla röportaj verdi.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:43
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 32
Yorum
hakan temur fatih Terim türk futbolununaziz yıldırımıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
Yorum
mmm takım bitikkk
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