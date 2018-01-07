;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Balotelli çıldırmış!

    Balotelli çıldırmış!

    Başkanı , Balotelli için 6 aylığına istenen 6 milyon Euro’yu duyunca adeta dudağı uçukladı!

    'un yerine golcü arayışlarına hız veren 'ta adı gündeme gelen için yönetimin nabız yokladığı ancak şoke eden bir yanıt aldıkları ortaya çıktı. Teknik direktör 'in, "Etrafına zarar veriyor, iyi çocuk ama karakter olarak bize uymayabilir. Balotellihakkındaki düşüncelerim olumsuz ama yönetim alırsa da oynatırım" dediği İtalyan yıldız ile ilgili başkan bir hafta önce menajeriyle görüştü. Sezon sonunda OGC Nice ile olan sözleşmesi bitecek olan Balotelli'nin mali şartlarını soran Orman, 6 aylığına 6 milyon Euro istendiğini duyunca, "Size başarılar" diyerek pazarlık bile yapmadan transferden vazgeçti.

    Gittiği her takımda çıkardığı sorunlarla gündemden düşmeyen 27 yaşındaki futbolcuya bu parayı verecek bir kulüp olmadığını düşünen Fikret Orman'ın yönetici arkadaşlarına, "İstedikleri rakam resmen çılgınlık" diye dert yandığı öğrenildi.

    OLAYSIZ GÜNÜ GEÇMİYOR
    Özellikle disiplin sorunu nedeniyle eleştirilen Balotelli'nin şu ana kadar karıştığı olaylardan bazıları şunlar:
    * Penceresinden havai fişek atmaya çalışırken banyoyu yaktı.
    * Maçtan iki gün önce bir striptiz kulübünde yakalandı.
    * İdman çıkışı takımın altyapı oyuncularına dart atarken yakalandı.
    * Toplam 10 bin dolardan fazla hatalı park cezası ödedi, arabasına 27 kez el kondu.
    * Inter forması giyerken ezeli rakibi Milan formasıyla röportaj verdi.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Balotelli çıldırmış! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN