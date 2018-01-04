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HEPSİ
    04 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    '''da 'i gördüm!''

    ''Cenk Tosun'da Harry Kane'i gördüm!''

    'tan Everton'a rekor bedelle olmayan hazırlanan için İngiliz ekibinin eski oyuncularından 'dan değerlendirme geldi.

    Everton'ın 'u 'tan 27 milyon euroya etmesinin ardından Merseyside ekibinin eski oyuncusu 'dan flaş bir açıklama geldi.

    Hutchinson, Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u transfer etmesi hakkında flaş sözler kullandı.

    "Cenk'i çok iyi tanıyorum. 'de oynayabilecek kalibrede oyuncuların bir listesini hazırlayıp bazı teknik direktörlere yollamıştım."

    "Cenk de bu listedeydi. Çok süratli bir futbolcu değil belki ama sağ ayağı da sol ayağı da harika. Tam bir santrfor tam bir takım oyuncusu" sözleriyle milli yıldızı öven Hutchinson, golcü oyuncu için bir de benzetme yaptı:

    "'i izlerken ne kadar soğukkanlı olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Gol atarken panik yapmıyor. Cenk Tosun da Harry Kane misali bir havaya sahip."

    "O da Harry gibi bitirici, soğuk kanlı ve üst seviye bir golcü. Bence Everton, Cenk'i çok ucuza transfer etti. 27 milyon pound nedir ki? Takımlar bu zamanda bek oyuncularına bile 50 milyon pound civarı paralar ödüyor."

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:25
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