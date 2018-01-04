''Cenk Tosun'da Harry Kane'i gördüm!''
Beşiktaş'tan Everton'a rekor bedelle transfer olmayan hazırlanan Cenk Tosun için İngiliz ekibinin eski oyuncularından Don Hutchison'dan değerlendirme geldi.
Everton'ın Cenk Tosun'u Beşiktaş'tan 27 milyon euroya transfer etmesinin ardından Merseyside ekibinin eski oyuncusu Don Hutchison'dan flaş bir açıklama geldi.
Hutchinson, Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u transfer etmesi hakkında flaş sözler kullandı.
"Cenk'i çok iyi tanıyorum. Premier Lig'de oynayabilecek kalibrede oyuncuların bir listesini hazırlayıp bazı teknik direktörlere yollamıştım."
"Cenk de bu listedeydi. Çok süratli bir futbolcu değil belki ama sağ ayağı da sol ayağı da harika. Tam bir santrfor tam bir takım oyuncusu" sözleriyle milli yıldızı öven Hutchinson, golcü oyuncu için bir de benzetme yaptı:
"Harry Kane'i izlerken ne kadar soğukkanlı olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Gol atarken panik yapmıyor. Cenk Tosun da Harry Kane misali bir havaya sahip."
"O da Harry gibi bitirici, soğuk kanlı ve üst seviye bir golcü. Bence Everton, Cenk'i çok ucuza transfer etti. 27 milyon pound nedir ki? Takımlar bu zamanda bek oyuncularına bile 50 milyon pound civarı paralar ödüyor."
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:25
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F.Bahçe'den iki yıldıza 'Kendinize kulüp bulun' talimatı!
Toplam 12
Yorum
fbcan ozan a kilo ver dediler kilo verdi atağa faydan yok dediler daha fazla ileri çıkmaya başladı.kadıköyden petrol çıkartmasını istedi aykut
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"2 veya 3 takviye yapacağız"
Toplam 4
Yorum
oflu hoca hariç herkes sussun boş boş konuşuyorsunuz sizin göreviniz finansal borç
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Dursun Özbek görevleri belirledi
Toplam 1
Yorum
Gslı Yani değişen hiçbirşey olmayacak...
''Cenk Tosun'da Harry Kane'i gördüm!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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