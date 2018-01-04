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    Sam Allardyce'tan flaş Cenk Tosun açıklaması

    Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun transferi hakkında düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Kurt teknik adam transferin bitmek üzere olduğunu ve yıldız golcünün Liverpool maçında kulübede yer alabileceğini söyledi.

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    04 Ocak 2018, Perşembe
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