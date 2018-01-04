Sam Allardyce'tan flaş Cenk Tosun açıklaması
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun transferi hakkında düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Kurt teknik adam transferin bitmek üzere olduğunu ve yıldız golcünün Liverpool maçında kulübede yer alabileceğini söyledi.
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