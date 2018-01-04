Beşiktaş'ın yeni transferi Vida uyum sağlıyor
Beşiktaş, Antalya kampının 2. antrenmanını bu sabah gerçekleştirdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Takım toplantısı ile başlayan idman ısınma koşuları ve streching hareketleri ile devam etti. Top kapma çalışmasının ardından minik kale maç ve yarı alanda yapılan çift kale maç ile günün ilk çalışması sona erdi. Dün gece kampa katılan Lens idmana çıkarken, Atınç Nukan bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.
VİDA UYUM SAĞLIYOR
Yeni transfer Domagoj Vida'nın takım arkadaşlarına kısa sürede uyum sağlamaya başladığı gözlendi. Dünkü idmanda Adriano ve Necip ile koyu sohbetler yapan Vida, eski takım arkadaşı Lens'in de antrenmana çıkmasıyla daha da rahat bir görüntü sergiledi. Lens ile uzun bir süre konuşan Vida'nın kısa süredeki uyumu teknik direktör Şenol Güneş'i de bir hayli memnun ediyor.
Beşiktaş, Antalya kampına bu akşam saat 18:00'de yapacağı antrenman ile devam edecek.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:25
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Volkan Şen bombası
Toplam 23
Yorum
Madem bu kadar transfer yapacaktık niye Fatih Terim'i getirdik? Rodri-Yasin-Feghouli'yi bi kullan önce, kanat kıtlığı mı var anlamadım.
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15 dakika görüşebilir miyiz!
Toplam 7
Yorum
N0_Name Belhanda'dan beklentilerimiz çok. Bir kısmını karşılayabildi şimdiye kadar. Umarım Terim yönetiminde daha iyi bir Belhanda izleriz
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VİDEO VAR HATA YOK
Toplam 9
Yorum
Yorumcu Daha kötü olur. Video dan izleyerek taraf tutacaklar artık. Yorumcuların çoğu taraf olacak ve bahane kalmayacak. Millet futboldan soğuyacak.
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