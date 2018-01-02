Everton'dan Cenk Tosun açıklaması

Everton, Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un transferi hakkında açıklama yaptı.

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Manchester United maçının ardından yaptığı açıklamada, ''Bence Cenk Tosun'u transfer etmek için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Şimdi beklemek zorundayız, 24 saat içinde ne olduğunu göreceğiz.'' dedi.