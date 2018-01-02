 Everton'dan Cenk Tosun açıklaması – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Everton'dan açıklaması

    Everton'dan Cenk Tosun açıklaması

    'ın yıldızı 'u etmek isteyen Everton, beklemeye geçti.

    Everton, 'ın golcüsü 'un transferi hakkında açıklama yaptı.

    Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, maçının ardından yaptığı açıklamada, ''Bence Cenk Tosun'u etmek için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Şimdi beklemek zorundayız, 24 saat içinde ne olduğunu göreceğiz.'' dedi.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Everton'dan Cenk Tosun açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN