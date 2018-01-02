 Beşiktaş, Vida'ya kavuşuyor – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    , 'ya kavuşuyor

    Beşiktaş, Vida'ya kavuşuyor

    'ın yeni transferi Hırvat Stoper Domagoj , saat 17'de İstanbul'da olacak.

    Bugün saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'na inecek olan Domagoj , yarın sağlık kontrolünden geçirilecek.

    Hırvat stoper, kontrolden sonra resmi sözleşmeye imza atacak ve akşam saatlerinde 'ın Antalya'daki devre arası kampına katılacak.

    Vida için Beşiktaş, Çarşamba günü Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:57
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