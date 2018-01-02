Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat Stoper Domagoj Vida, saat 17'de İstanbul'da olacak.
Bugün saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'na inecek olan Domagoj Vida, yarın sağlık kontrolünden geçirilecek.
Hırvat stoper, kontrolden sonra resmi sözleşmeye imza atacak ve akşam saatlerinde Beşiktaş'ın Antalya'daki devre arası kampına katılacak.
Vida için Beşiktaş, Çarşamba günü Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:57
-
Yıldız futbolcu yılbaşı partisinde fena dağıttı!
Toplam 1
Yorum
engin bu adam suanda roma da zirve yapiyor, bu görüntüler sonra özürdilemesi yetiyor..bizde olsa var ya, adami yasatmazlar
-
İlk teklif yapıldı
Toplam 7
Yorum
istiyorsunuz ki her oyuncu dünya yıldızı veya ayarında olsun, biraz kendi oyuncunuza güvenin. Oyuncu yetiştirmeyim, yorulmayım ama hep başarılı olayım. Yok öyle dünya.
-
Kaan ve Kenan’la ön anlaşma imzalandı
Toplam 5
Yorum
smokie :) bunu Udinese u19 da oynadığında niye sölemedin ? :D daha ucuz olurdu 25 Milyonun varsa sen al :D
Beşiktaş, Vida'ya kavuşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.