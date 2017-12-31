 Ev kirası cepten! – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    31 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ev kirası cepten!

    Ev kirası cepten!
    İngiliz ekibi, Cenk'e Everton'lu oyuncuların pek çoğunun evlerinin bulunduğu Liverpool'un kuzeyindeki Cheshire bölgesindeki Wilmslow'da ev gösterecek. Cenk'in yaşamasının planladığı bölgede ev kiraları yaklaşık 3 bin sterlin (3500 euro) civarında. kendi evinin kirasını kendisi ödeyecek, ayrıca kendisine yardımcı olması için bir asistan getirirse onun ücretini de kendisi karşılayacak.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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