 Kimse gitsin istemem! – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kimse gitsin istemem!

    Kimse gitsin istemem!

    , Cenk Tosun’un İngiltere’ye transferiyle ilgili “Kimsenin gitmesini istemem, hepsiyle gurur duyarım” ifadesini kullandı

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlı maçının ardından, İngiltere'ye gidecek olan Cenk Tosun'la ilgili olarak, "Kimsenin gitmesini istemiyorum. Bütün oyuncularım bir yere gitmese de ben onlarla gurur duyuyorum. Cenk konusu bana resmi olarak gelmedi, ben takımımdan memnunum. Bu oyuncuların işi başaracağına inanıyorum" dedi. Vida transferi için, "Stoper bölgesine bir alternatif istiyorduk. Gerçekleşti, mutluyuz" diye konuştu.

    'UMARIM ŞAMPİYON OLURUZ'
    Oyuncu verip, oyuncu almak istemediklerini belirten Güneş, "Tabi bu yönetimin kararıdır. Ben sadece fikrimi söylerim" diye konuştu. Yeni yıl mesajı da veren Güneş, "2017'de Şampiyonlar Ligi ve kupada iyi durumdayız. Ligde gerideyiz. Umarım 2018'de daha iyi sonuçlar ortaya koyar ve şampiyon oluruz" dedi.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:48
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