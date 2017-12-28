Tolgay Ali Arslan, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Osmanlıspor maçından sonra A Spor'a açıklamalarda bulundu. İngiltere'ye transferi gündemde olan Cenk Tosun için esprili bir açıklama yapan Tolgay, "Bilmiyorum ki gidiyor mu? Başarılır olur ama bence Fransa'ya gidecek. Şaka yapıyorum" dedi.