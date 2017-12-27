Arda girişimi yok

Beşiktaşlı yönetici Umut Güner, Arda Turan'la ilgili bir girişimde bulunmadıklarını ifade etti. Başkan Orman'ın, "Arda'ya Beşiktaş forması nasip olsun isterim" açıklamasından sonra yönetici Güner, "Arda Turan'la ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir girişimimiz olmadı" açıklamasında bulundu. Bu sezon yapılan transferlerde başrol oynayan Güner, Vida transferini de bitiren isim olmuştu.