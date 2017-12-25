Ürkmezgil: Yine şampiyon biziz

Beşiktaş Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, taraftarlardan paniğe kapılmamalarını isteyerek, "Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Bu yıl yine şampiyon olacağımıza inanıyoruz" dedi. 3 kere yenildi diye Beşiktaş'ın yıkılmayacağını ifade eden Ürkmezgil, "Maçlar üst üste geldi. Buna rağmen takımımız futbol olarak iyi görüntü verdi. Hocamız ligin ikinci yarısında çareleri bularak, gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.