 Ürkmezgil: Yine şampiyon biziz – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Ürkmezgil: Yine şampiyon biziz

    Ürkmezgil: Yine şampiyon biziz
    Beşiktaş Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, taraftarlardan paniğe kapılmamalarını isteyerek, "Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Bu yıl yine şampiyon olacağımıza inanıyoruz" dedi. 3 kere yenildi diye Beşiktaş'ın yıkılmayacağını ifade eden Ürkmezgil, "Maçlar üst üste geldi. Buna rağmen takımımız futbol olarak iyi görüntü verdi. Hocamız ligin ikinci yarısında çareleri bularak, gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:14
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