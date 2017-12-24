Carlos Carvalhal kovuldu!
İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday, bir dönem Türkiye'de de görev yapan teknik direktör Carlos Carvalhal ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sheffield Wednesday Kulübünden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Carvalhal ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı bildirildi.
Türkiye'de bir dönem Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (bugünkü adıyla Medipol Başakşehir) çalıştıran Portekizli teknik adam, 2015'te Sheffield Wednesday'in başına geçmişti.
İngiliz ekip, Championship'te 23 hafta sonunda 27 puanla 15. sırada yer alıyor.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:53
-
Avantaj kaybettik
Toplam 2
Yorum
erdi saldıracaksın hocam saldıracak
-
Stoperde örnek kulüp!
Toplam 1
Yorum
celal bedava dedıgın ımza parası 1.5 menajer 1.2 yıllık 3mılyon eurmu
-
G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 2
Yorum
RUZ SEVGİLİ EBUUE DOĞRU İSE ÇOK YAZIK ETMİŞSİN KENDİNE GS YIN UNUTULMAZI. AK AKÇE KARA GÜN İÇİNDİR. SEN BUNU NASIL DÜŞÜNMEZSİN. AMA GS LILAR SENİ ÇOK SEVİYO
Carlos Carvalhal kovuldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.