 Furkan’a kanca – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Furkan’a kanca

    Furkan’a kanca

    Altaylı İhsan Furkan Deniz için Beşiktaş da devrede

    Altaylı İhsan Furkan Deniz'in talipleri arttı. Altay'da bu sezon ligde 5 gol atan 22 yaşındaki İhsan Furkan Deniz'e Beşiktaş'ın da talip olduğu öğrenildi. Siyah beyazlılar'ın her iki kanatta da oynayabilen yıldız adayıyla ilgili menajerler aracılığıyla Altay'ın kapısını çaldığı belirtildi. Beşiktaş'ın yanı sıra Süper Lig'den birçok takımın ilgilendiği Furkan'ın adı Medipol Başakşehir ve Kayserispor'la da anılıyor. İhsan Furkan Deniz, geçen sezon ve 2015-16'da 3'üncü Lig'de 10'ar gol attı.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:29
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