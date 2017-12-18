 Lucescu, Beşiktaş'ı öve öve bitiremedi – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Lucescu, 'ı öve öve bitiremedi

    Lucescu, <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ı öve öve bitiremedi

    A Milli Takım Teknik Direktörü , 'ın Osmanlıspor ile oynadığı maçı başkan Fikret Orman'la birlikte izledi. Orman'la uzun süre sohbet eden Rumen hoca, siyah beyazlı takımı öve öve bitiremedi.

    Lucescu'nun, "Benim dönemimde iyi sonuçlar aldık. 'ta iyi işler yaptık. Ancak yerinde durmadı. O günden sonra sürekli gelişti. Ve son iki yıldır zirve yaptı. Zaten aldığı sonuçlar da bunu gösteriyor. Şunu açıkca söylemeliyim; bu Beşiktaş benim dönemimdeki Beşiktaş'tan daha iyi" dediği öğrenildi.

    Beşiktaş'ın Avrupa'da büyük sonuçlar aldığını da vurgulayan Lucescu, Bayern Münih için ise "Gerçekten çok güçlü bir rakip çıktı. Bayern Münih kupanın favorisi. Ancak Beşiktaş'ın da şansı yok değil. Benim gördüğüm kadarıyla Beşiktaş rakibini zorlayacaktır. İlk maçın deplasmanda olması da avantajıdır. Beşiktaş oradan iyi bir sonuçla dönerse burada bu muhteşem taraftarın da desteği ile turu geçebilir" dedi.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:24
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