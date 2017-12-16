Hulk operasyonu

Çin hükümeti, yabancı sayısı ve yüksek ücretlerin düşürülmesi için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar da Shanghai SIPG’de oynayan 31 yaşındaki tecrübeli forveti listesine dahil etti

Üst düzey oyuncuları oldukça uygun fiyatlara almasıyla ünlenen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın cebinde "bomba" bir isim taşıdığı ortaya çıktı: Hulk!.. Çin'de yeni yılla birlikte yabancı sayısı düşürülecek, bunun yanı sıra astronomik rakamlara Çin'e giden oyunculardan da direkt hükümetin emriyle indirim talep edilecek. Çin hükümetinin bu kararının ardından ülke basını, Oscar, Hulk, Witsel, Ramires, Alex, Augusto, Pato ve Lazezzi gibi yıldızların yeniden Avrupa'ya dönmesine yol açacağını yazdı. Her oyuncu için dönecekleri muhtemel kulüpler listesi hazırlandı.



38 MAÇTA 26 GOL, 19 ASİST

En ilgi çekicisi de, Hulk'ı isteyen kulüplerin arasına Beşiktaş'ın da adının eklenmesi oldu. Siyah- beyazlılar, Cenk Tosun'un Avrupa'ya transferi durumunda, onun boşluğunu doldurmak için şimdiden harekete geçti. Beşiktaş yönetiminin yaşanan bu gelişmelerin ardından, Shanghai SIPG'de oynayan 31 yaşındaki forvet Hulk'u da listesine dahil ettiği öğrenildi. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Shanghai SIPG'de bu sezon 38 resmi maçta forma giyen sambacı; 26 gol atarken, 19 da asist yaptı. Senelik 17.3 milyon euro kazanan Hulk'un, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



TARAFTARLARI ÖVDÜ

HULK ile Beşiktaş taraftarı arasında özel bir bağ var. Quaresma, siyah-beyazı formayı giymeden önce Porto formasıyla kendisini alkışlatırken; Hulk da aynısını yapmayı başardı. Hulk, 2012'de verdiği bir röportajda, "Türkler futbolu en az Brezilyalılar kadar seviyor ama daha olgunlar. Ben Brezilya'da bu golü atsam rakip takım taraftarı beni öldürmek ister. Ama Türkler beni alkışladı. Bir gün onlar için oynarsam, benim onlar için attığım golden sonra nasıl sevineceklerini hayal bile demiyorum" diye konuşmuştu