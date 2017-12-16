Hulk operasyonu
Çin hükümeti, yabancı sayısı ve yüksek ücretlerin düşürülmesi için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar da Shanghai SIPG’de oynayan 31 yaşındaki tecrübeli forveti listesine dahil etti
38 MAÇTA 26 GOL, 19 ASİST
En ilgi çekicisi de, Hulk'ı isteyen kulüplerin arasına Beşiktaş'ın da adının eklenmesi oldu. Siyah- beyazlılar, Cenk Tosun'un Avrupa'ya transferi durumunda, onun boşluğunu doldurmak için şimdiden harekete geçti. Beşiktaş yönetiminin yaşanan bu gelişmelerin ardından, Shanghai SIPG'de oynayan 31 yaşındaki forvet Hulk'u da listesine dahil ettiği öğrenildi. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Shanghai SIPG'de bu sezon 38 resmi maçta forma giyen sambacı; 26 gol atarken, 19 da asist yaptı. Senelik 17.3 milyon euro kazanan Hulk'un, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
TARAFTARLARI ÖVDÜ
HULK ile Beşiktaş taraftarı arasında özel bir bağ var. Quaresma, siyah-beyazı formayı giymeden önce Porto formasıyla kendisini alkışlatırken; Hulk da aynısını yapmayı başardı. Hulk, 2012'de verdiği bir röportajda, "Türkler futbolu en az Brezilyalılar kadar seviyor ama daha olgunlar. Ben Brezilya'da bu golü atsam rakip takım taraftarı beni öldürmek ister. Ama Türkler beni alkışladı. Bir gün onlar için oynarsam, benim onlar için attığım golden sonra nasıl sevineceklerini hayal bile demiyorum" diye konuşmuştu
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:16
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Toplam 4
Yorum
bjk Dinazorlar da insanlardan büyüktü ama hepsi fosil ;)
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Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş uyarısı!
Toplam 18
Yorum
hakkı26 kim kime saldırdı orası kayıtlarda gayet acık sahada 1 bjklı taraftar yok bunu proveke eden bu durmu yaratan bjk degildir o.lyon dur
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Trabzonspor'dan ilk açıklama!
Toplam 22
Yorum
Selami Hakki inkar eden lere necevap yazayimki geri alsakta kupayi mutlu olmuyacagim
Hulk operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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