 Beşiktaş’a durmak yok – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş’a durmak yok

    Beşiktaş’a durmak yok
    Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Çalışmalar yarım sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:12
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