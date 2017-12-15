Vidal'den Beşiktaş yorumu: Keşke...
Bayern Münih'in Şili'li yıldızı Arturo Vidal, Beşiktaş eşleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ülkesi Şili'de yayın yapan bir radyoya konuşan başarılı futbolcu, milli tkaımdan arkadaşı Gary Medel ile karşılacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
Vidal, "Şampiyonlar Ligi bence dünya futbolunun zirvesi. Böyle bir yerde Medel ile karşılaşmak çok keyifli olacak. Ancak ben bu turda karşılaşmayı tercih etmezdim. Keşke Medel ile buluşmamız final maçında olsaydı. İki Şilili efsane karşılaşıyor, düşünsenize Ancak ne var ki şimdi çıkıp oynayacağız, yapacak bir şey yok" dedi.
Beşiktaş'ın zor bir rakip olduğunu belirten tecrübeli futbolcu sözlerine şöyle devam etti: "Bence Beşiktaş maçları zor geçecek. İlk turda yaptıkları ve iyi bir takım oldukları ortada. Çok iyi bir grup aşaması geçirdiler. Bayern Münih olarak biz de ileri turlara gitmek ve bu sene şampiyon olmak istiyoruz. umarım turu geçen ve yoluna devam eden taraf biz oluruz"
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:48
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Yine mi Ali Palabıyık!
Toplam 4
Yorum
Taraftar Yandı yeni malatya spor diyeti ödeyecek takım belli oldu.
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Külliyen yalan
Toplam 5
Yorum
özgur barcelona arda yı bedava verse biz arda nın yıllık ucretını vermeyiz cengiz arda dan daha ıyı ve daha genc topçu cengiz gelsin
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Sola yeni liste
Toplam 4
Yorum
drogba yahu 36 yaşında,kaleci değilki bu; 90 dk koşacak,kalecilerin bile refleksleri yavaşlıyor..Saçmaladınız haa..Paraları boşa harcamayın..
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