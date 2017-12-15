 Vidal'den Beşiktaş yorumu: Keşke... – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Vidal'den Beşiktaş yorumu: Keşke...

    Vidal'den Beşiktaş yorumu: Keşke...

    Bayern Münih'in Şili'li yıldızı Arturo Vidal, Beşiktaş eşleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Ülkesi Şili'de yayın yapan bir radyoya konuşan başarılı futbolcu, milli tkaımdan arkadaşı Gary Medel ile karşılacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

    Vidal, "Şampiyonlar Ligi bence dünya futbolunun zirvesi. Böyle bir yerde Medel ile karşılaşmak çok keyifli olacak. Ancak ben bu turda karşılaşmayı tercih etmezdim. Keşke Medel ile buluşmamız final maçında olsaydı. İki Şilili efsane karşılaşıyor, düşünsenize Ancak ne var ki şimdi çıkıp oynayacağız, yapacak bir şey yok" dedi.

    Beşiktaş'ın zor bir rakip olduğunu belirten tecrübeli futbolcu sözlerine şöyle devam etti: "Bence Beşiktaş maçları zor geçecek. İlk turda yaptıkları ve iyi bir takım oldukları ortada. Çok iyi bir grup aşaması geçirdiler. Bayern Münih olarak biz de ileri turlara gitmek ve bu sene şampiyon olmak istiyoruz. umarım turu geçen ve yoluna devam eden taraf biz oluruz"

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 08:48
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