Kartal'a Neuer müjdesi!
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş’ın rakibi olan Bayern Münih’in en önemli isimlerinden Manuel Neuer’in sakatlığıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Alman eldivenin, ilk Beşiktaş maçına yetişmesinin çok zor olduğu öğrenildi.
Tecrübeli file bekçisinin, etkinliğe özel olarak 'İyiyim' yazılı bir tişörtle geldiğinin altı çizilirken, haberin detayında daha farklı bir konu öne çıkarıldı.
Manuel Neuer'in tedavi sürecinin ağır işlediği ve şu an itibariyle Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını kesin olarak kaçıracağı ifade edildi. Hem sakatlığının etkisinin hem de fiziksel olarak toparlanmasının beklenenden uzun süreceği dile getirildi. Bayern Münih'in 20 Şubat 2018 tarihindeki Son 16 turu ilk maçına Beşiktaş'a karşı Neuer'siz çıkacağı kaydedilirken, esas amacın rövanş olduğu bildirildi.
Öte yandan Neuer'in taraftarlara söylediği, "En azından duş alırken ya da bir işimi görürken ayakta durabiliyorum" cümlesi de eklendi.
19 Eylül 2017 tarihinde sol bacağından sakatlanan Manuel Neuer'in, yeni yılla beraber takımla idmanlara başlaması bekleniyor.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:56
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Pepe-Ronaldo takası olabilir!
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ are you şaka ? kesin öylesin eğer sende bu haberi okudu isen biz bir şey bilmiyoruz ! başlığa göre yorum atıyorsun cahilsin ! önce oku !!!!!
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Pepe-Ronaldo takası olabilir!
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ önce bir haberi okusun da ondan sonra yorum yazsan ? ne kadar cahilsin yaf başlığa göre yorum yazıyorsun memleketin tamamı böyle işte !
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞLI 1977 SENE 1993..GALATASARAY: 8 ANKARAGÜCÜ: 0 AVERAJLA BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNDE ŞAMPİYON OLDULAR O TARİH TÜRK FUTBOLUNUN BENİM GÖZÜMDE BİTİŞ TARİHİDİR!
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