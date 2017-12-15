 Atiba, yılın erkek futbolcusu seçildi – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Atiba, yılın erkek futbolcusu seçildi

    Atiba, yılın erkek futbolcusu seçildi

    Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu , ülkesi Kanada'da 6. kez 'Yılın Erkek Futbolcusu' seçildi.

    Siyah-beyazlıların Kanadalı orta sahası , ülkesi Kanada'dan yine onure edildi. 34 yaşındaki futbolcu Kanada'da kendi rekorunu geliştirerek 6. kez 'Yılın Erkek Futbolcusu' unvanını elde etti. Atiba, Beşiktaş ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansında da önemli rol oynadı. Beşiktaş'ta internet sitesinden yaptığı açıklama ile Atiba için kutlama mesajı yayınladı.
    Kanadalı futbolcu, siyah-beyazlılarla geçirdiği 5 sezonda 179 kez forma giydi ve 8 kez fileleri havalandırdı.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:52
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