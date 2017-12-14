 Matthaeus bile garanti görmüyor – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    bile garanti görmüyor

    Matthaeus bile garanti görmüyor

    ALMAN futbolunun efsane isimlerinden, Bayern Münih'in unutulmaz kaptanı Lothar da Beşiktaş kurası ile ilgili olarak ilginç bir yorumda bulundu.

    Herkesin, Türkiye'de oynanacak maçın ne kadar zor olacağını bildiğini belirten , "Orada muazzam bir gürültü olacak ve bu durum ne kadar profesyonel de olsan oyuncuların sinirlerini bozup kontrol kaybına neden olabilir. Tabii Beşiktaş bir M. City ya da Barcelona olmasa da Bayern Münih'in turu kesin geçeceğini söylemek zor" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:17
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