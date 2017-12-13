O gün 'dank' etti
J+osef de Souza, F.Bahçe’nin 4 maçlık galibiyet serisinin sırrını açıkladı: Son dakikada yenen gollerle liderin 9 puan gerisine düşmüştük. Osmanlı maçı sonrası soyunma odasında sadece futbolcular olarak 40 dakika süren çok sert bir toplantı yaptık. İstifası konuşulan hocamızın dönüşü ise her şeyi yoluna koydu
Fenerbahçe'nin orta sahadaki başarılı ismi Josef de Souza, Süper Lig'de kendilerini yeniden zirve yarışına ortak eden 4 maçlık galibiyet serisinin sırrını açıkladı. Sabah'ın haberine göre; Yakın dostlarıyla takımın durumunu konuşurken, teknik direktör Aykut Kocaman'ı istifanın eşiğine getiren Osmanlıspor maçı sonrası yaşananları aktaran Brezilyalı yıldız, "1-1'lik sonucun ardından herkes yıkılmıştı. Üst üste 2 karşılaşmada (Kayseri- Osmanlı) son dakikada gol yiyip, toplam 4 puan kaybetmiştik. Liderin 9 puan gerisindeydik ve o an içinde bulunduğumuz durumu tam olarak anladık. Soyunma odasında önce büyük bir sessizlik oldu. İçerde ne hoca ne de yöneticiler vardı. Sadece futbolcular kaldı. Sonrasında 40-45 dakika süren sert bir tartışma yaşandı. Herkes yanlış olduğunu düşündüğü şeyleri anlattı" dedi.
SONUÇTA DAHA FAZLA MÜCADELE ETMELİYDİK
Toplantıdan çıkan sonucun, daha fazla mücadele olduğunu kaydeden Brezilyalı yıldız, "Uzun süren, sert toplantı sonunda herkes daha fazla mücadele etmemiz konusunda hemfikirdi. Kendimizceyaptığımız yanlışları tespit etmiştik ve çözümü de bulmuştuk. Artık tek sorun istifayı düşünen hocamızın geri dönmesiydi. O da dönünce yeni bir başlangıç yaptık ve 4 maçlık galibiyet serisi geldi" diye konuştu.
ŞAMPİYON DEĞİLİZ AMA EN GÜÇLÜ ADAY BİZİZ
Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisinin kendilerini yarışa yeniden soktuğunu ancak hiçbir şey kazanmadıklarının altını çizen Josef de Souza, "Üst üste galibiyetler aldık diye mücadeleden vazgeçersek yine aynı sorunları yaşarız. İlk yarı için kalan iki karşılaşmayı (Karabük, Konya) da kazanıp devreye güzel girmek hepimizin amacı. Ben buna inanıyorum, ikinci yarı öncesi şampiyonluğun en güçlü adayı olacağız" şeklinde konuştu.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:21
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Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
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Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
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Cenk Ergün: "Okan Buruk nereden geldiğini unuttu"
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA CENK ERGUN SEN NESINKI OKAN HAKINDA YORUM EDIYOSUN, O MUZEDEKI AURUPA KUPALARI OKAN VE ARKADASLARI GETIRDI.DURSUN VE SEN GS BITIRDINIZ
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