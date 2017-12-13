Devler Ligi dönüşü 8 puan

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi dönüşünde sadece Başakşehir'e puan kaybeden Beşiktaş bu sezon toplam 8 puan bıraktı. Siyah-beyazlılar devler ligi dönüşünde sadece Konyaspor ve Göztepe'den 3 puan alırken, Trabzonspor, Başakşehir, Malatya ve Kayserispor'la berabere kaldı