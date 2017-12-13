Devler Ligi dönüşü 8 puan
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi dönüşünde sadece Başakşehir'e puan kaybeden Beşiktaş bu sezon toplam 8 puan bıraktı. Siyah-beyazlılar devler ligi dönüşünde sadece Konyaspor ve Göztepe'den 3 puan alırken, Trabzonspor, Başakşehir, Malatya ve Kayserispor'la berabere kaldı
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
-
Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
-
Çakar'dan flaş iddia: ''Beşiktaş'ı kurban ettiler!''
Toplam 24
Yorum
okan aksayan savunma ? 10 maç 1 yenilgi
Devler Ligi dönüşü 8 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.