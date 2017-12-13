 Devler Ligi dönüşü 8 puan – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Devler Ligi dönüşü 8 puan

    Devler Ligi dönüşü 8 puan
    Geçen sezon Şampiyonlar Ligi dönüşünde sadece Başakşehir'e puan kaybeden Beşiktaş bu sezon toplam 8 puan bıraktı. Siyah-beyazlılar devler ligi dönüşünde sadece Konyaspor ve Göztepe'den 3 puan alırken, Trabzonspor, Başakşehir, Malatya ve Kayserispor'la berabere kaldı
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:40
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