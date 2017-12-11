Tosun Paşa bu kez yetmedi

Bu sezon daha çok Avrupa’da attığı gollerle adından söz ettiren 26 yaşındaki forvet, Galatasaray maçının ardından Kayseri’yi de boş geçmedi. Cenk bu sezonki toplam gol sayısını da 12’ye yükseltti

BEŞİKTAŞ'ın Tosun Paşa'sı Cenk, Kartal'a 1 puanı getiren isim oldu. Geçen haftaki Galatasaray derbisinde de ağları havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, 9 ve 39. dakikada yakaladığı pozisyonlarda kaleciye takılırken, ilk yarının uzatmalarında penatlı yaptırarak sahneye çıktı. Kartal'ın penaltıcısı olan Cenk, topu ve kaleci Lung'u ayrı köşelere gönderdi. Bu sezon daha çok Avrupa'da attığı gollerle adından söz ettiren ve birçok dev kulübün radarına giren Cenk Tosun, dün geceki golüne rağmen ligdeki gol krallığı yarışında ise rakiplerinin gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun bu sezon ligde forma giydiği 14 karşılaşmada 7 gol, 1 asisti bulunuyor. Cenk karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada kazanmak istediklerini ancak şanssız bir gece yaşadıklarını söyledi.



'İşimize gelmedi'

Milli futbolcu, "Rakip 10 kişi kalınca bastırdık oyunun hakimiydik ama bu yeterli olmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftayı 1 puanla kapatmak işimize gelmiyor ama buna takılacak değiliz. Kalan 2 maçımızdan 6 pu



Dönüşlerde 8 puan kayıp

BEŞİKTAŞ bu sezon Avrupa karşılaşmaları dönüşünde ligde oynadığı 6 maçta tam 8 puan kaybetti. Siyah-beyazlı takım; Trabzonspor (2-2), Başakşehir (1-1), Yeni Malatya'dan (1-1) sonra Kayserispor'la da berabere kaldı. Bu kayıplar Beşiktaş'ın zirve hedefine büyük zarar vermiş oldu.an alacağımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.