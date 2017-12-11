Tosun Paşa bu kez yetmedi
Bu sezon daha çok Avrupa’da attığı gollerle adından söz ettiren 26 yaşındaki forvet, Galatasaray maçının ardından Kayseri’yi de boş geçmedi. Cenk bu sezonki toplam gol sayısını da 12’ye yükseltti
'İşimize gelmedi'
Milli futbolcu, "Rakip 10 kişi kalınca bastırdık oyunun hakimiydik ama bu yeterli olmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftayı 1 puanla kapatmak işimize gelmiyor ama buna takılacak değiliz. Kalan 2 maçımızdan 6 pu
Dönüşlerde 8 puan kayıp
BEŞİKTAŞ bu sezon Avrupa karşılaşmaları dönüşünde ligde oynadığı 6 maçta tam 8 puan kaybetti. Siyah-beyazlı takım; Trabzonspor (2-2), Başakşehir (1-1), Yeni Malatya'dan (1-1) sonra Kayserispor'la da berabere kaldı. Bu kayıplar Beşiktaş'ın zirve hedefine büyük zarar vermiş oldu.an alacağımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:59
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Bize vursunlar önemli değil!
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 SENOL HOCANIN CENK INADI SAMPIYONLUGUMUZ MAL OLACAK ARKADAS CENK GOL ATMASI ICIN ILLA PENALTIMI CALINMALI SEN NEGREDOYU OYNATMA BAKALIM HEP
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Sumudica: "Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı"
Toplam 2
Yorum
GS Lİ Başarılar. Tek başınada olsa savaşır , pres yapar. Yalnız kolay pozisyonu auta atar zor olanı gol yapar.
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Gemileri yaktı
Toplam 1
Yorum
REAL Hic bir oyuncu kulüpten üstün degildir. Huzurluksuz yapacak kisiye GÜLE GÜLE!!!!!
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