Şehitler unutulmadı
Tunç uncu'nun ailesi katıldı
Lokma dağıtımına, terör saldırısında şehit düşen Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun annesi ve babasıyla akrabaları da katıldı. Çebi, Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu ve babası Turgay Uncu ile yakından ilgilendi.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:31
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Avrupa Kartal'ı ligde 'Has'ta!
Toplam 13
Yorum
gsssssss gecen sezon gs nın fb nın ts nın kayserının olmadıgı bı lıgde sampıyn oldunuz hadı gorelım sızı lıg burda sız nerdsınız
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Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Toplam 2
Yorum
Ex önce adam olacaksin sonra hesap soracaksin. öyle milleti tokatlarsan senide birgün tokatlayan cikar. Kendinizi bi halt saniyorsunuz.
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Güneş: “Yüzde 150 penaltı”
Toplam 5
Yorum
yalanci filosof isiniz gucunuz tineri cekip yalan soylemek
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