 Şehitler unutulmadı – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Şehitler unutulmadı

    Şehitler unutulmadı
    Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 10 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı. Siyah-beyazlı kulübün gerçekleştirdiği organizasyonda Vodafone Park önünde lokma dağıtıldı ve dualar okundu. Etkinliğe, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı. Çebi, "46 şehit verdik. Beşiktaş camiamızın çok kıymetli emniyet mensubu olan Vefa müdürümüz, ayrıca Tunç Uncu arkadaşımız şehit oldular. Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

    Tunç uncu'nun ailesi katıldı
    Lokma dağıtımına, terör saldırısında şehit düşen Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun annesi ve babasıyla akrabaları da katıldı. Çebi, Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu ve babası Turgay Uncu ile yakından ilgilendi.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:31
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