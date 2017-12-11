Orkan Çınar söz verdi!

MANİSA ve Leipzig maçlarındaki futboluyla beğeni alan Orkan Çınar, göreve her zaman hazır olduğunu kaydetti. "Şans bulduğumda iyi kullanmak zorundayım" diyen genç futbolcu, "Ben bunun için transfer oldum. Oynadığımda iyi bir performans göstereceğime söz veriyorum" ifadesini kullandı.