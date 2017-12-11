 Bayern Münih'ten büyük gaf – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Bayern Münih'ten büyük gaf

    Bayern Münih'ten büyük gaf

    Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih takımının resmi internet sayfası büyük bir yanlışa imza attı.

    Beşiktaş ile eşleşmelerinin ardından maç tarihlerini ve oynanılacak olan şehirler ile ilgili bilgi veren Bavyera Kulübünün internet sayfası "Son 16 Tur ilk maçı Münih'te oynanılacak ardından 2'inci maç için takımımız Türkiye'nin başkenti İstanbul'a gidecek" diye yazdı.

    DHA

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:04
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