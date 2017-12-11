Bayern Münih'ten büyük gaf
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih takımının resmi internet sayfası büyük bir yanlışa imza attı.
Beşiktaş ile eşleşmelerinin ardından maç tarihlerini ve oynanılacak olan şehirler ile ilgili bilgi veren Bavyera Kulübünün internet sayfası "Son 16 Tur ilk maçı Münih'te oynanılacak ardından 2'inci maç için takımımız Türkiye'nin başkenti İstanbul'a gidecek" diye yazdı.
DHA
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:04
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Orman'dan Bayern yorumu: Bizi çektikleri için...
Toplam 6
Yorum
Okan Bayern 3 PSG 1
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Orman'dan Bayern yorumu: Bizi çektikleri için...
Toplam 6
Yorum
kartal lige daha ağırlıkl verilmesi lazım kaybedilmiş bir şey yok sen istesen kartalım bu sene de şampiyon olursun
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Orman'dan Bayern yorumu: Bizi çektikleri için...
Toplam 6
Yorum
keita liepzig bayern ayarında bi tık altı yani onlardan azcık zorlanır bjk ama yinede yener
Bayern Münih'ten büyük gaf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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