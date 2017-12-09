Orkan’a Real kancası

Genç yıldız, İspanyol devinin radarına girdi

Real Madrid'in scout ekibi, Beşiktaş'ın Leipzig'i yendiği maçta Timo Werner ile beraber Cenk Tosun'u izlemeye gitti. Cenk, son 10 dakika sahada kaldığı için net bir bilgi sahibi olamayan İspanyol ekibinin scoutlarından sürpriz bir talep geldiği iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Cenk Tosun'un izleneceğini iddia eden Radio Marca, maçı izleyen R. Madrid scout ekibinin Orkan Çınar'ı beğendiğini iddia etti.



ANCAK genç yıldız Orkan'ın, henüz Real Madrid seviyesinde olmadığını ama 2 sezon Castilla'da (Real Madrid'in alt yapı takımlarından biri) oynarsa, teknik direktör Solari'nin elinde A takım seviyesine gelebileceğini raporuna eklediği belirtildi. Real Madrid'in Orkan için böyle bir riske girip girmeyeceğinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade edildi. Castilla'dan son dönemde Achraf Hakimi ve Mariano Diaz patladı.



