Orkan’a Real kancası
Genç yıldız, İspanyol devinin radarına girdi
ANCAK genç yıldız Orkan'ın, henüz Real Madrid seviyesinde olmadığını ama 2 sezon Castilla'da (Real Madrid'in alt yapı takımlarından biri) oynarsa, teknik direktör Solari'nin elinde A takım seviyesine gelebileceğini raporuna eklediği belirtildi. Real Madrid'in Orkan için böyle bir riske girip girmeyeceğinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade edildi. Castilla'dan son dönemde Achraf Hakimi ve Mariano Diaz patladı.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:56
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"Tarihin en iyi futbolcusu benim"
Toplam 10
Yorum
kosovali Messi ve Ronaldo cok balli , cunku onlarda shevcenko ronaldo ( brezilya ) , ronaldinho , delpiero , Henry , Berkamp , Nistelrooy ,vs yok
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 18
Yorum
BURAK FB ULAN GS KUPALARI GETİRDİ BUKADAR KONUŞULMADI ALT TARAFI 2. TURA ÇIKTI BU NE YA FB VE GS BU KUPADA ÇEYREK OYNADI BE 2.TUR NEYMİŞ PEH........
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
BJK BEN PUAN HESAPLAMAYI BİLİYORUM DA SENİN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİN VAR GİBİ.TECRÜBEYLE OLUR
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