Beşiktaş tarihten bilgiler

19 Ocak 1941 Pazar günü Beşiktaş, Şeref Stadı'nda Süleymaniye ile oynar. 6-0 kazanılan karşılaşma sırasında tribünlerden "Haydi Kara Kartallar, hücum edin Kara Kartallar" sesleri yükselir. Tribünlerden gelen sesin sahibi Mehmet Galin isimli bir balıkçıdır. Bu maçın ardından Beşiktaş'ın sembolü "Kara Kartallar" olmuştur.