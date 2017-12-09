 Beşiktaş tarihten bilgiler – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş tarihten bilgiler

    Beşiktaş tarihten bilgiler
    19 Ocak 1941 Pazar günü Beşiktaş, Şeref Stadı'nda Süleymaniye ile oynar. 6-0 kazanılan karşılaşma sırasında tribünlerden "Haydi Kara Kartallar, hücum edin Kara Kartallar" sesleri yükselir. Tribünlerden gelen sesin sahibi Mehmet Galin isimli bir balıkçıdır. Bu maçın ardından Beşiktaş'ın sembolü "Kara Kartallar" olmuştur.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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