 Vida’da korkulan olmadı – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    ’da korkulan olmadı

    Vida’da korkulan olmadı
    İDMANDA sakatlanan için Beşiktaş'ın sağlık ekibi raporları istedi. Sağ ön baldırında yırtık olan Hırvat stoperin sakatlığının korkulduğu gibi olmadığı, yırtığın derecesinin düşük olduğu belirtildi.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:25
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