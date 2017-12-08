Heyecan veriyorlar!
Avrupa medyası, Beşiktaş’ın başarısına övgüler yağdırırken “Gruptaki en heyecan verici takım” dediler
B TAKIMINI BİLE GEÇEMEDİLER
Kicker dergisi, "Leipzig, Beşiktaş'ın B takımına karşı başarısız oldu" başlığıyla yayımladığı haberde, taraftarsız ve ilk 11'de oynayan 9 futbolcu olmadan sahaya çıkan Beşiktaş'ın buna rağmen galip geldiği belirtildi. L'Equipe'e konuşan Monaco'nun hocası Jardim ise, "Beşiktaş, bu sene ortaya koyduğu performans ile gruptan lider çıkmayı sonuna kadar hak etti" yorumunu yaptı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:45
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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