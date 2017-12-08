 Heyecan veriyorlar! – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Heyecan veriyorlar!

    Heyecan veriyorlar!

    Avrupa medyası, ’ın başarısına övgüler yağdırırken “Gruptaki en heyecan verici takım” dediler

    'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Leipzig'i deplasmanda 2-1 mağlup etmesi Avrupa medyasında geniş yer aldı. Siyah-beyazlı temsilcimizden övgü dolu sözlerle bahsedilirken, en ilginç yorumlardan birini yapan HNL.be "Beşiktaş'ı gruptaki en heyecan verici takım olarak nitelendirmek abartı olmaz" ifadelerini kullandı.

    B TAKIMINI BİLE GEÇEMEDİLER
    Kicker dergisi, "Leipzig, Beşiktaş'ın B takımına karşı başarısız oldu" başlığıyla yayımladığı haberde, taraftarsız ve ilk 11'de oynayan 9 futbolcu olmadan sahaya çıkan Beşiktaş'ın buna rağmen galip geldiği belirtildi. L'Equipe'e konuşan Monaco'nun hocası Jardim ise, "Beşiktaş, bu sene ortaya koyduğu performans ile gruptan lider çıkmayı sonuna kadar hak etti" yorumunu yaptı.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:45
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