 Necip sakatlandı – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Necip sakatlandı

    Necip sakatlandı
    KARTAL'ın emektar ismi Necip Uysal maçı bitiremedi. Karşılaşmaya sağ bekte başlayan Necip ikinci yarının başında girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirip yer kaldı. 47. dakikada sakatlanan Necip, oyunun durmaması nedeniyle yerini ancak 50'de Adriano'ya bıraktı.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:24
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