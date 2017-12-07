Necip sakatlandı
KARTAL'ın emektar ismi Necip Uysal maçı bitiremedi. Karşılaşmaya sağ bekte başlayan Necip ikinci yarının başında girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirip yer kaldı. 47. dakikada sakatlanan Necip, oyunun durmaması nedeniyle yerini ancak 50'de Adriano'ya bıraktı.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
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