 Leipzig maçının hakemi belli oldu! – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Leipzig maçının hakemi belli oldu!

    Leipzig maçının hakemi belli oldu!

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son haftasında Almanya'nın Leipzig takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmayı, Macaristan Futbol Federasyonundan yönetecek.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Red Bull Arena'da 6 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak karşılaşmada, hakem görev alacak. Kassai'nin yardımcılıklarını György Rin ile Vencel Toth yapacak. Balazs Buzas'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Tamas Bognar ile Sandor Szabo ilave yardımcı hakemlik görevini yerine getirecek.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:37
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