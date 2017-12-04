Leipzig maçının hakemi belli oldu!
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son haftasında Almanya'nın Leipzig takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmayı, Macaristan Futbol Federasyonundan Viktor Kassai yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Red Bull Arena'da 6 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak karşılaşmada, hakem Viktor Kassai görev alacak. Kassai'nin yardımcılıklarını György Rin ile Vencel Toth yapacak. Balazs Buzas'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Tamas Bognar ile Sandor Szabo ilave yardımcı hakemlik görevini yerine getirecek.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:37
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Kocaman'dan yeni kehanet
Toplam 14
Yorum
MEHMET SEVGİLİ FENERBAHÇE'M KAZANMIŞ OLDUĞU BU PUANLARLA GEÇMİŞTEKİ KAYIPLARINI KAZANMIYOR. KAZANIMLAR BAŞARIYI DEVAMLILIKLA GETİRİRSE GÜZEL OLUR.
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Beşiktaş ve F.Bahçe Fransız forvet için kapışacak
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞLI63 AKLI VARSA BEŞİKTAŞ'A GELİR..TABİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORSA, DÜZENLİ ŞAMPİYONLAR LİĞİNDE OYNAMAK İSTİYORSA :-))
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Çare Fatih Terim
Toplam 30
Yorum
gs fenerliler gelmiş terim gelmesin diyor!!! başkan sen fenerli leri dinle kardeşim getirme terimi falan, nasıl olsa sezon sonu yolcusun!!!!!!!
Leipzig maçının hakemi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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